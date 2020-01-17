Лазерная пластика век – новое слово в хирургии

Область вокруг глаз – наиболее чувствительна к действию времени. Существует множество способов вернуть коже эластичность и избавиться от темных мешков под глазами. Самый эффективный – лазерная блефаропластика век. Процедура поможет сделать лицо моложе, а взгляд выразительнее.

Блефаропластика решает следующие проблемы: появление нависающих век; наличие мешков под глазами; опущенность уголков глаз; появление жировых грыж век; наличие любых морщин; асимметричность формы глаз. Возможна блефаропластика как верхних и нижних век отдельно, так и круговая. Процедура подходит для людей от 20 до 70 лет и позволяет восстановить молодость форму глаз (как в молодости) без деформации.

В Тюмени лазерную блефаропластику проводят опытные специалисты медицинского центра SmartClinic. По сравнению с классической хирургией, лазерная блефаропластика имеет ряд преимуществ. В первую очередь – это безопасность. Операция проводится с помощью высокоточного СО2 лазера, регулируемого компьютером, благодаря чему точность разреза измеряется микронами, меньше травматичность процедуры, поэтому в послеоперационном периоде меньше отеков и быстрее восстановление. Также снижается риск инфекционных заболеваний, так как сам прибор не касается разреза.

Отсутствие видимых следов операции достигается через 2 месяца, а период реабилитации составляет порядка 10 суток. Кроме того, при сочетании с лазерным омолаживанием кожи, возможно устранение не только жировых грыж и избытков кожи, но и морщин. А для достижения наиболее красивого внешнего вида лазерная блефаропластика может сочетаться с другими операциями: липофилинг, лазерный пилинг, подтяжка лица, подтяжка лба и поднятие бровей.

Однако у процедуры имеются и противопоказания. Лазерную блефаропластику нельзя проводить при наличии любых воспалительных процессов и инфекционных заболеваний, тяжелых состояниях пациента. Противопоказана процедура больным тяжелой формой сахарного диабета и пациентам с нарушениями работы эндокринной системы. Также операцию исключают повышенное внутриглазное давление.

Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону +7 (3452) 56-01-03. Подробнее об этой и других процедурах – на сайте.

Перед процедурой требуется консультация специалиста.