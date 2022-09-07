Ишимские дзюдоисты не отдали конкурентам приз главы района

Соревнования по дзюдо среди спортсменов 11-14 лет на приз главы Ишимского района за победу боролись 89 дзюдоистов из Тюмени, Ишима, а также Тюменского, Аромашевского, Ишимского и Упоровского районов. Состязались в 11 весовых категориях.

Хозяева на турнире составили гостям достойную конкуренцию и собрали самый большой урожай медалей.

"Мои воспитанники никогда меня не подводят и выступают очень достойно. Учитывая, что мы только вышли с каникул, и это первый старт в этом учебном году, то их результаты очень воодушевили. Получили заряд на новый учебный год, хотя есть еще над чем работать", - поделилась тренер-преподаватель ДЮСШ Ишимского района Татьяна Кузнецова.

На счету спортсменов Ишимского района 14 "золотых", 11 "серебряных" и 12 "бронзовых" медалей. За ними следует город Ишим - 7 "золотых", 9 "серебряных", 8 "бронзовых". На третьем месте по количеству наград — Упоровский район.