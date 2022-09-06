В Тюменской области продолжается "Асфальтовый спринт"

Фото - Дмитрий Соколов

На автодроме ВОА прошел четвертый этап гонок "Асфальтовый спринт-2022" в дисциплине "ралли-спринт". На этом этапе заявилось 5 команд и 35 участников. В основном, представители Тюмени, Ишима и Ишимского района.

У спортсменов было 4 попытки преодоления дистанции, результат определялся по сумме набранных очков. Гонщики выступили в нескольких квалификация. Как всегда, не остались в стороне и девушки. Кстати, организаторы отмечают, что с каждым разом представительниц прекрасного пола на старт выходит все больше.

- Девушки в числе пилотов - это частое и уже привычное для нас явление. Радует, что они ездят не хуже мужчин. Даже когда приходят в первый раз участвовать — быстро разбираются в правилах, нюансах, и с каждым разом улучшают свои результаты, - рассказал руководитель пресс-службы Тюменской региональной Федерации автомобильного спорта ОО "ТРФАС" Дмитрий Соколов.

В зачете "АвтоЛеди" победительницей стала Софья Резниченко, в "Ралли-спринт 1400" первый Михаил Помыткин, на 1600 — Анатолий Серебрянский, на 2000 — Евгений Ташланов. В "Ралли-спринт свободный" лидировал Юрий Симанов. Все тюменцы.

Финальный этап пройдет 24 сентября на Автодроме ДОСААФ России (Метелево).