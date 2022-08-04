Тюмень впервые примет Кубок России по дзюдо среди слабослышащих

В центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 4 августа стартует Кубок России по дзюдо (спорту глухих) в 16.40, после начнутся поединки, 5 августа соревнования стартуют в 10 часов.

За победу в различных весовых категориях поборются более 120 спортсменов 2004 года рождения и старше из 21 субъекта РФ. Тюменскую область на этом спортивном форуме представят 4 дзюдоиста "ЦОП "Тюмень-дзюдо" и тренирующихся у Виктора Иващенко. Это Софи Егиазарян (до 48 кг), Виктория Ананьева (до 57 кг), Севак Манукян (до 66 кг) и Андрей Пальянов (до 73 кг).

За поединками можно наблюдать офлайн и онлайн.