Шестилетний мотогонщик стал призером областных соревнований в Тюмени

На мототреке спортивной школы "Старт XXI век" прошел чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту в дисциплине "Суперкросс". Самый юный участник Адриан Утусиков в своей возрастной категории занят третье место.

В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена от 6 до 60 лет в семи возрастных категориях. Большая часть гонщиков из Тюмени, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Особо волнительными для зрителей стали заезды класса 50 см3 среди малышей в возрастной категории от 6 до 9 лет. Самый юный участник Адриан Утусиков в свои 6 лет уже является призером не только внутришкольных соревнований, но и городских. И на данном этапе начинает развиваться на межрегиональном уровне. Впервые на занятия мотоспортом Адриан пришел в возрасте трех лет. Эти соревнования для него уже четвертые по счету. Новое выступление прошло успешно и принесло в личную копилку начинающего перспективного спортсмена бронзовую медаль.

Второе место досталось Демиду Артееву, на пьедестал почета взошел старший брат Адриана 9-летний Афанасий Утусиков. Все ребята – воспитанники спортивной школы "Старт XXI век".

В заездах класса 65 см3 (возрастная категория 10-12 лет) 3 место досталось спортсмену Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Александру Грачеву, 2 место занял Леонид Тарасов (СШ "Старт XXI век", 1 место у Александра Хабазова (СШ "Старт XXI век".

В заездах класса 85 участвовали подростки 12-15 лет. Здесь отличились Александр Королев (3 место), Артем Еренчинов (2 место), Егор Макаров (1 место). Все трое также являются воспитанниками СШ "Старт XXI век".

Следующая возрастная категория 15-19 лет выступала в классе 125 по см3. Здесь 3 место досталось Артуру Байдалинову СШ "Старт XXI век" , 2 место у Ивана Кишко (Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"), лидером стал Артем Мельников (СШ "Старт XXI век"). Всем спортсменам 16 лет.

Среди взрослых участников в заездах класса 125 не нашлось равных спортсменам Центра спорта и отдыха "Воронинские горки". 3 место у Сергея Грачева, 2 место у Дмитрия Бородина, лидером стал Константин Веселков.

В заездах класса 250 3 место досталось тренеру-преподавателю СШ "Старт XXI век", опытному спортсмену Алексею Утусикову, 2 место у спортсмена СТК Кросс города Тюмени Андрея Будалина. Лидером в этой категории стал Антон Пестов из Центра спорта и отдыха "Воронинские горки"

Особый интерес вызвали заезды ветеранов мотоспорта. Здесь бронзовым призером стал 45-летний Сергей Копылов, 2 место у 47-летнего Андрея Утусикова. Лидером стал самый возрастной участник соревнований 60-летний Сергей Дмитриев.

Сергей Аркадьевич по профессии моторист, техникой увлекается с 9 лет. Именно в этом возрасте впервые пришел в мотоспорт, которому посвятил всю свою жизнь. В течение 20 лет он является постоянным участником всероссийских соревнований, 4 года подряд с 2015 по 2018 годы ему присваивали звание вице-чемпион России:

- Есть такая поговорка "Умру, а газ не сброшу", - это про меня, - пошутил спортсмен. - Пока могу и есть силы, буду продолжать выступать. Этими соревнованиями мы открыли летний сезон, впереди череда гонок, и я намерен выступить в каждой. Этот спорт дисциплинирует. Для меня он в приоритете, я работу подстраиваю так, чтобы оставалось время на тренировки.

В Тюменской области мотоспорт развивается на территории Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска. Официальную работу осуществляют три учреждения: МАУ СШ "Старт XXI век" города Тюмени, Тюменский центр спорта и отдыха "Воронинские горки", Тобольский дом детского творчества. На сегодняшний день на их базе примерно 250 человек занимается мотокроссом.

- Этим видом спорта стоит начинать заниматься с 10 лет. Сначала мы изучаем теорию и рассказываем из чего состоит мотоцикл, осваиваем основы и технику езды на специальном тренажёре, занимаемся общей физической подготовкой и только после этого переходим к практическим занятиям. Родителям нужно иметь терпение и чётко осознавать, что это тяжёлая работа, технический вид спорта, требующий определенных затрат, как материальных, так и временных. Ну и конечно понимание, что неизбежны падения и травмы. Мы учим ребят правильной технике управления мотоциклом, но на практике, к сожалению, бывает всякое, - поделился руководитель Федерации мотоциклетного спорта Тюменской области Андрей Утусиков.