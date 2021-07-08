В состав олимпийской и паралимпийской сборных России вошли 11 тюменцев

XXXII Олимпийские Игры 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. В составе Олимпийской команды России 335 спортсменов, в том числе семь представителей Тюменской области:
Юлия Каплина (скалолазание)
Елизавета Клеванович (плавание)
Диана Климова (велоспорт – трек)
Павел Сиваков (велоспорт – шоссе)
Наталья Кузютина (дзюдо)
Муса Могушков (дзюдо)
Дарья Давыдова (дзюдо).
Паралимпийские игры начнутся 24 августа. В соревнованиях примут участие четверо тюменцев:
Антон Прохоров (легкая атлетика)
Александр Ялчик (триатлон)
Игорь Плотников (плавание)
Денис Кунгурцев (триатлон).
О биографии каждого спортсмена, именах их тренеров и расписании соревнований можно узнать на странице департамента спорта Тюменской области в "ВКонтакте". Там же обещают освещать события Олимпийских игр и выступления наших спортсменов.
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