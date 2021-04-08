Тюменец выиграл бронзу вceроссийских соревнований по велоспорту

11:36 08 апреля 2021
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Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе состоялись со 2 по 4 апреля в Судаке (Республика Крым). На призовые места претендовали более 70 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации.

Копилку медалей сборной команды Тюменской области пополнил спортсмен ГАУ ТО "ОСШОР" Олег Сенокосов (КМС), заняв 3 место в дисциплине "Групповая гонка" на дистанции 128 км среди "андеров" (велогонщики до 23 лет, не имеющие действующих контрактов с командами высшего дивизиона).

Отметим, что Олег начал выступать за Тюменскую область с 2021 года и уже показывает хорошие результаты.

Теги: велоспорт
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