Тюменские дзюдоисты борются за медали в турнире "Большой шлем"

Заслуженный мастер спорта Муса Могушков и мастер спорта международного класса Дарья Давыдова, представляющие Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", после продолжительного перерыва в соревнованиях приняли участие в престижном рейтинговом турнире серии "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин. Двухдневные соревнования стартовали 23 октября.

Директор "Центр дзюдо" Денис Вакушин рассказал корреспонденту "Тюменской области сегодня" о шансах наших спортсменов на победу. "Турнир "Большой шлем" - один из самых сильнейших турниров. В этом году в нем принимают участие 459 спортсменов из 69 стран. У нас борются два спортсмена: Дарья Давыдова и Муса Могушков. Дарья и Муса не раз выигрывали турниры подобного уровня. При этом нужно понимать, что конкуренция в дзюдо очень высокая. Оба спортсмена были на сборах в составе сборной России и оттуда поехали на турнир", - сообщил Вакушин. Он ставит, что у тюменских спортсменов есть все шансы взять медали. Ранее Муса трижды выигрывал "Большой шлем", и много раз был призером. Дарья также имеет медали и призовые места. "Мы надеемся, что на победу наших спортсменов, что они выиграют и упрочат свою позицию в международном рейтинге в табеле о рангах", - резюмировал он.

В составе сборной команды России 26 человек. Муса будет бороться в весовой категории до 73 кг, а Дарья – до 63 кг. Оба спортсмена вышли на татами 24 октября.