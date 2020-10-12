Тюменец стал лучшим на первенстве России по велокроссу

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Кубок и первенство России по велосипедному кроссу прошли с 8 по 11 октября в Кыштыме Челябинской области. В рамках первенства страны золотую медаль завоевал тюменец Данил Бакиев.

Тюменский спортсмен выступал среди юношей 15−16 лет и занял первое место, уверенно опередив представителей Челябинской области и Чувашской Республики. Отметим, что ранее в этой же возрастной категории Данил Бакиев выиграл серебро Чемпионата и первенства России по кросс-кантри в дисциплине шорт-трек. Данные соревнования состоялись впервые в истории России и проводились также в Кыштыме с 11 по 27 сентября.

Отметим, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, все участники предоставляли сделанный не ранее чем за 72 часа до старта соревнования отрицательный тест на COVID-19 и справку об эпидокружении. Во время самого мероприятия организаторы также обеспечивали все необходимые профилактические меры.