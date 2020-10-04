Тюменские гонщики стали участниками "Формулы-1"

Тюменцы приняли участие в гонках Формулы-1, которые проходили в Сочи в конце сентября. Соревнования прошли на высоком уровне, в частности – в плане безопасности.

Профессиональный автогонщик Владимир Соколов отмечает: гонки – это скорость, страсть и стиль в одном гоночном уикенде.

"Каждый раз себя спрашиваю зачем мне это, ведь там куча ограничений, условий, а уж в этом году и подавно. Уже третий раз я получаю опыт, а также время для перезагрузки, для новых идей и мыслей. Да тяжело, но все минусы перекрывает атмосфера. Я не безумный фанат формулы 1, но оказаться внутри - это бесценно!", - поделился он.

По словам тюменского автогонщика, самое главное на Ф1 - это тайминг, а также семинары. Безопасность организована на высшем уровне: всех участников снаряжают в несгораемые комбинезоны, кепки, маски и диэлектрические перчатки, пишет "Тюменская область сегодня".

"Я на Ф-1 был с Албоном, а на Ф2 с нашим Робертом Шварцманом - мы с ними постоянно рядом. Отмечаем каждое действие пилота и команды на соблюдение правил, если что-то не так, сразу рапорт. Бывают и неприятности, в этом году была авария на большой скорости. Не берусь судить причины и последствия, главное все живы и здоровы, а техника - дело наживное", - рассказал тюменец.