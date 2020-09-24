Биатлонисты спортшколы Луизы Носковой отправились на Первенство России

Фото: Alex Silver

Первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет стартовало в Ижевске. Соревнования продлятся до 28 сентября. Тюменскую область представляют воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

В рамках Первенства России участникам предстоит выявить лучших в трёх дисциплинах. Сегодня, 24 сентября, состоится кросс-спринт на дистанции 3 км для девушек и 4 км для юношей, 26 сентября пройдет роллеры-гонка (10 и 12,5 км), а 27 сентября спортсмены выйдут на роллеры-эстафету (3х6 и 3х7,5 км).

Честь Тюменской области будут защищать биатлонисты ОСШОР Луизы Носковой. Спортшкола делегировала на соревнования восемь спортсменов: перворазрядники Александра Сычугова, Полина Псарева и Елизавета Москвина, кандидаты в мастера спорта Владислав Петров, Артур Исхаков, Илья Анисимов и Елизавета Фролова, а также мастера спорта Павел Мещаков, Мария Верстунина и Дарья Малышкина. Тренеры – Ильиных Н.Я., Панков Е.А. и Насекин А.А. Пожелаем нашим спортсменам удачи и уверенных побед!

Отметим, что Илья Анисимов, Мария Верстунина и Дарья Малышкина находятся на тренировочном мероприятии сборной РФ в Сочи, откуда и отправятся в Ижевск вместе с Евгением Панковым, являющимся одним из наставников юношеской сборной страны.