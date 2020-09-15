"Десант здоровья" пополнился новым партнёром

Тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" выступила партнером Олимпийского Совета Тюменской области в реализации краткосрочного проекта "Десант здоровья".

На протяжении пяти с лишним лет две общественные организации - Олимпийский Совет и ВЕГА - регулярно проводят общие мероприятия, обучают волонтеров, помогают друг другу в осуществлении тех или иных проектов. В период реализации проекта "Десант здоровья" Олимпийский Совет Тюменской области провел волонтерский инструктив для ВЕГовцев и смело включил их в число соорганизаторов квеста для трудовых коллективов Тюменской области "Спорт. Искусство. Интеллект", который прошел в минувшие выходные на территории Гилевской рощи.

Президент Олимпийского Совета Тюменской области Луиза Носкова отметила: "С волонтерами из ВЕГИ очень легко взаимодействовать. Эти ребята понимают все с полуслова, находят контакт с людьми, независимо - взрослые это или дети, быстро реагируют на возникающие ситуации и конструктивно решают их. Когда приезжаешь к ним на встречу – это гостеприимные хозяева, когда обращаешься за помощью - это достойные партнеры. Спасибо ВЕГе!".

Проект "Десант здоровья" реализуется на средства субсидии Губернатора Тюменской области.