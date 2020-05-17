Жители Тюмени могут поучаствовать в онлайн-конкурсе #яГоТОв

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Жители Тюмени могут стать участниками Всероссийского онлайн-конкурса #яГоТОв, который проходит в социальных сетях. Для этого нужно выполнить пять базовых упражнений из комплекса ГТО, снять на видео и выложить в своих аккаунтах с хэштегом акции.

Организаторами онлайн-конкурса выступают Министерство спорта России и федеральный оператор комплекса ГТО. Акция призвана привлечь граждан к занятию спортом дома в условиях самоизоляции.

Конкурс продлится до 1 июня, итоги подводятся каждую неделю. Среди лучших участников выбирают лучших и дарят подарки: умные аудиоколонки с голосовым помощником, а также подписки на сервисы электронных книг. При этом подключиться к онлайн-марафону можно в любое время. Для участия необходимо подписаться на официальные аккаунты комплекса ГТО в Instagram (@vfsk_gto) или во "ВКонтакте" (vk.com/vfsk_gto), записать видео с выполнением упражнений: за четыре минуты нужно 15 раз отжаться от пола, 15 раз выполнить упражнение на пресс, выполнить наклон вперед из положения стоя, 30 раз присесть и оставить еще 30 секунд на классическую планку, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, в условиях режима повышенной готовности в Тюменской области, который продлили до 31 мая, центры тестирования ВФСК ГТО остаются закрытыми. Всю актуальную информацию о спортивном комплексе можно получить в группе "ГТО в Тюмени" (vk.com/gto_tyumen).