Дзюдоист Роман Донцов взял серебро открытого турнира Европы

Тюменец Роман Донцов стал призером открытого турнира Европы по дзюдо среди мужчин. Спортсмен центра "Тюмень-дзюдо" завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг.
Соискателями на медали стали 33 дзюдоиста. Тюменец выиграл четыре встречи из пяти: взял верх над спортсменами из Боснии и Герцеговины, Словакии, Венгрии и Великобритании.
Турнир в австрийском Оберварте 15 и 16 февраля объединил 244 дзюдоиста из 43 стран мира. Российские спортсмены завоевали 2 серебра и 1 бронзу.
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