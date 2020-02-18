Дзюдоист Роман Донцов взял серебро открытого турнира Европы

Тюменец Роман Донцов стал призером открытого турнира Европы по дзюдо среди мужчин. Спортсмен центра "Тюмень-дзюдо" завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг.

Соискателями на медали стали 33 дзюдоиста. Тюменец выиграл четыре встречи из пяти: взял верх над спортсменами из Боснии и Герцеговины, Словакии, Венгрии и Великобритании.

Турнир в австрийском Оберварте 15 и 16 февраля объединил 244 дзюдоиста из 43 стран мира. Российские спортсмены завоевали 2 серебра и 1 бронзу.