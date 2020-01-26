Андрей Потапов рассказал, каким будет "Стальной характер - 2020"

Фото Владимира Огнева, https://vk.com/steel_character72

Новый сезон проекта "Стальной характер" стартовал в Тюмени в музейном комплексе имени И. Я. Словцова 24 января. Итоги 2019 года подвел руководитель проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов. Также он поделился планами на предстоящий сезон.

По словам Андрея Потапова, 2019 год стал ключевым в истории "Стального характера", 17 мероприятий в 15 городах России позволили проекту войти в пятерку самых массовых спортивных событий страны.

"На 2020 год у нас очень амбициозные планы, - отметил Потапов, - Мы намерены провести двадцать пять мероприятий в восемнадцати городах. Поддержка, которую оказывает нам правительство Тюменской области, позволила нам показать рост, благодаря чему к нам присоединяются новые партнеры".

Тюменцев в новом сезоне "Стального характера" ждут шесть мероприятий, среди них уже полюбившийся горожанам зимний забег.

"К тому же на каждом из мероприятий будет от трех до четырех дистанций, что сделает проект доступным для разных категорий населения, в том числе, для тех, кто только делает первые шаги в спорте, и тех, кто уже уверенно чувствует себя на соревнованиях такого формата", - подчеркнул Андрей Потапов.

Первый этап экстремального забега "Стальной характер - Холод" стартует в Тюмени на базе отдыха "Кулига-парк" 7 марта. Участникам предстоит преодолеть трассы длиной в 3, 5 и 7 км с зимними препятствиями.