В Тюмени состоится экстремальный забег

10 августа в Тюмени состоится экстремальный забег "Стальной характер". Он пройдет на территории центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Тюменцев и гостей ждет настоящий праздник спорта, море положительных эмоций и адреналина.

Для участников подготовили четыре трассы на 3, 5, 7 и юбилейные 10 км. Атлетам предстоит преодолеть более 25 препятствий на пути к финишу: колючую проволоку, вертикальную стену, грязевые траншеи, ледяные ванны и многое другое. А в честь 10-летия проекта участники смогут получить юбилейные медали с оригинальным дизайном и праздничный мерч.

Участники могут собрать команду или стартовать самостоятельно. Индивидуальный формат подойдет для хорошо подготовленных спортсменов, а командный объединит группы друзей, коллег и единомышленников, сообщает Вслух.ру.