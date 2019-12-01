Тюменцы могут сдать нормы ГТО в декабре

Период приема нормативов спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" завершится в Тюмени в конце декабря. Это можно будет сделать в 5 центрах тестирования ГТО.

Сдать можно обязательные нормативы и нормативы по выбору, необходимые для получения знака. Кроме этого испытания пополнятся бегом на лыжах на дистанции 1км, 2км, 3км.

Узнать, какие нормативы соответствуют вашей возрастной ступени можно на официальном сайте всероссийского проекта www.gto.ru. Вся подробная информация о ГТО в Тюмени можно найти в официальной группе во "ВКонтакте".

Следует помнить, что для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а также получить медицинский допуск, сообщает "Мой портал".