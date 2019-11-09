Тюменские тхэквондисты стали победителями турнира "Созвездие чемпионов"

Тюменские спортсмены стали победителями домашнего Всероссийского турнира по тхэквондо "Созвездие чемпионов" в общекомандном зачете. Атлеты из местных спортклубов положили в копилку сборной 19 золотых медалей. Всего за награды боролись около 200 атлетов из девяти регионов страны.

Вторыми по количеству наград высшей пробы стали москвичи, и если тюменцы лидировали в спаррингах, то столичные спортсмены были сильнее в тылях - это комплекс, состоящий из основных атакующих и защитных движений, выполняя который спортсмен имитирует поединок с несколькими соперниками. Третье место в общекомандном зачете заняла сборная Самарской области.

В 2018 году пьедестал почета этого турнира поделили эти же три команды, лидерами тогда стали самарцы, а тюменцы принесли региону бронзу, пишет "Мегатюмень".

Как отметил президент Всероссийской федерации развития тхэквондо ИТФ Рудольф Кан, тюменские спортсмены очень конкурентоспособны.

"Это первое крупное мероприятие по тхэквондо, подготовленное тюменской региональной федерацией, и, как показывает практика, такие соревнования становятся хорошим толчком для развития дисциплины в городе", – добавил главный судья турнира Ринат Сытдиков. Он отметил, что у всероссийских состязаний существует определенный ценз, который члены оргкомитета организаторы намеренно не понижают в погоне за массовостью: спортсмен должен иметь определенную квалификацию и опыт участия в турнирах всероссийского уровня.