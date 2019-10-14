Танцоры "Прибоя" показали хорошие результаты на "Стартах сезона - 2019"

Фото: ДЮСШ "Прибой"

Межрегиональные соревнования по танцевальному спорту "Старты сезона - 2019" прошли в Тюмени 13 октября. Воспитанники ДЮСШ "Прибой" показали хорошие результаты.

Артем Столбов и Дарья Харитонова в категории Дети-1 "Н" (два танца) завоевали золото, в категории Дети-1 "Н" (три танца) и в категории Дети-1 "Н" (четыре танца) заняли третьи места.

В категории Дети-2 "Н" (два танца) Артур Загидуллин и Арина Шелудкова добились бронзовых наград, а в категории Дети-2 "Н" (пять танцев) заняли пятое место.

В категории Дети 1+2 "D" (восемь танцев) выступали Евгений Винников и Анна Дьячкова. Пара заняла шестое место.