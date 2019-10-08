Тюменский дзюдоист стал чемпионом турнира "Большой шлем" в Бразилии

В городе Бразилиа проходит международный турнир серии "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин.
В весовой категории до 73 кг золотую медаль завоевал спортсмен центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Муса Могушков.
Подопечный тренера Николая Хохлова провел четыре победные схватки, одержав верх над дзюдоистами из Бразилии, Германии и Японии. Две встречи, включая финальную, окончились досрочно, оценкой "иппон".
Всего в турнире принимают участие более 300 дзюдоистов из 55 стран мира.
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