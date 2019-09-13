В спортшколе "Водник" открылось отделение дзюдо

Отделение дзюдо в ДЮСШ "Водник" в этом году примет около 100 детей: в рамках муниципального задания наберут пять групп и одну группу, для ребят 4-6 лет, на платной основе.
Открытию отделения посодействовали депутат облдумы Ольга Швецова, областная федерация дзюдо и городской департамент по спорту и молодежной политике, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".
Тренировать спортсменов будет мастер спорта, призер первенств России, победитель чемпионата России среди ветеранов Алексей Коренев.
В дальнейшем ДЮСШ "Водник" планирует увеличить число тренеров – это позволит отделению дзюдо набрать больше новых учеников.
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