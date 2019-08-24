В Ишиме стартует фестиваль скачек

Фонд «Сотвори из жизни шедевр»

Фестиваль "Ишимский конный стан" стартует на ипподроме, который находится на третьем километре автодороги Ишим-Синицино, сегодня в 11 часов.

Как рассказала президент Ишимской городской общественной организации федерации конного спорта Евгения Пшеничникова, в программе фестиваля скачки, рысистые бега и конкур. Свое мастерство покажут команды из Ялуторовска, Заводоуковска, Ишимского, Голышмановского, Сорокинского, Бердюжского, Юргинского и Викуловского районов.

Также на фестивале будут работать игровые площадки и мастер-классы на конную тематику. Желающие смогут посмотреть показательные выступления воспитанников , покататься на лошадях и пострелять из лука.

"Мы ставим целью возрождение традиции проведения конных мероприятий в Ишиме и Ишимском районе и привлечение конников на нашу территорию. Победителей соревнований ждут денежное вознаграждение за призовые места, а также кубки, медали и грамоты", - сказала Евгения Пшеничникова.