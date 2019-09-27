Тюменский ипподром приглашает горожан на беговой день

Тюменский ипподром – старейший и первый ипподром в Сибири и на Урале. Поэтому почему бы не провести время всей семьей в выходной день, наблюдая за статными красавцами лошадьми?

Лошадиные бега – очень зрелищный и красивый вид спорта. Именно в таких состязаниях лошадей рысистых пород можно проверить на резвость в беге рысью.

29 сентября на Тюменском ипподроме состоится розыгрыш традиционных призов для лошадей рысистых пород:

- приз имени Локотского конного завода;

- дистанционный приз города Тюмени;

- приз имени Московского конного завода;

- мемориал графа А.Г.Орлова.

Помимо наблюдения за бегами, для зрителей подготовят еще много всего интересного. Например, дети и взрослые смогут прокатиться на лошадях (стоимость 50 рублей для детей и 100 рублей для взрослых) и приятно провести время в кафе, которое располагается в павильоне.

В продаже имеются программки соревнований. За ними необходимо обращаться в магазин "Галоп", расположенный на проходной ипподрома. Подробности можно найти здесь: https://ippodrom72.net/