Тюменский ипподром приглашает горожан на беговой день

Тюменский ипподром – старейший и первый ипподром в Сибири и на Урале. Поэтому почему бы не провести время всей семьей в выходной день, наблюдая за статными красавцами лошадьми?
Лошадиные бега – очень зрелищный и красивый вид спорта. Именно в таких состязаниях лошадей рысистых пород можно проверить на резвость в беге рысью.
29 сентября на Тюменском ипподроме состоится розыгрыш традиционных призов для лошадей рысистых пород:
- приз имени Локотского конного завода;
- дистанционный приз города Тюмени;
- приз имени Московского конного завода;
- мемориал графа А.Г.Орлова.
Помимо наблюдения за бегами, для зрителей подготовят еще много всего интересного. Например, дети и взрослые смогут прокатиться на лошадях (стоимость 50 рублей для детей и 100 рублей для взрослых) и приятно провести время в кафе, которое располагается в павильоне.
В продаже имеются программки соревнований. За ними необходимо обращаться в магазин "Галоп", расположенный на проходной ипподрома. Подробности можно найти здесь: https://ippodrom72.net/
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru