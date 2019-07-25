На набережной Тюмени пройдет чемпионат России по футбольному фристайлу

27 июля на тюменской набережной, на площадке фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019" в Тюмени, пройдет чемпионат России по футбольному фристайлу "Subway street champions". В Тюмень съедутся лучшие футбольные фристайлеры страны. Среди участников чемпионата судьи выберут ТОП-16 спортсменов, которые разделят общий призовой фонд размером 85 тысяч рублей, а победитель соревнований отправится представлять Россию на чемпионате мира в Майами, штат Флорида, США.

Футбольный фристайл – вид спорта, в котором спортсмены исполняют различные трюки с футбольным мячом стоя, сидя и на голове, без использования рук. В России популярность спорта растет с каждым годом. Школы футбольного фристайла действуют во всех крупных городах России. Российские спортсмены – одни из сильнейших в мире, практически в каждой дисциплине мировые рекорды принадлежат россиянам.

Чемпионат России по футбольному фристайлу "Subway street champions" проходит в Тюмени уже во второй раз. Десятый юбилейный Чемпионат России прошел в Тюмени в ноябре 2018 при поддержке компании Subway и собрал 80 спортсменов со всей страны. Победитель Тимур Алексеев из Екатеринбурга представлял Россию на соревнованиях в Варшаве.

Проведение Чемпионата России — это способ выявить самого сильного фристайлера в стране. Победитель чемпионата России "Subway street champions" отправится на чемпионат Мира Red Bull Street Style, который пройдет в ноябре 2019 в Майами, штат Флорида, США. На Чемпионате мира каждую страну представляет один спортсмен — победитель национального чемпионата.

"Так получилось, что в Тюмени больше инициативных ребят, организаторов. Это большая заслуга Extreme team и, конечно, Subway, с которым я сотрудничал в 2018-19 году. В этом году Тюмень на соревнованиях представят пять спортсменов: я, ученик моей школы Яков Антоненко, Акоп Нунян, братья Дмитрий и Данил Пирогов. Мы готовимся и планируем показать хороший уровень на чемпионате России", – прокомментировал Антон Павлинов, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу.

Судьями чемпионата России по футбольному фристайлу "Subway street champions" выступят топовые спортсмены и лучшие судьи из Москвы и Красноярска:

Борис Емельянов — двукратный чемпион России в номинации Routine и Double Routine.

Аксель Мутлу — чемпион России в номинации Iron Man, бронзовый призер Чемпионата мира в номинации Sick3.

Вадим Орехов — многократный призер и победитель турниров серии PANNA Pro.

Также в день города на набережной в свободном доступе будет установлена специализированная площадка — клетка для игры в Панну. Суть игры заключается в том, что два игрока 1 × 1 сходятся в “клетке” — площадке для панны. Каждый из игроков стремится пробросить мяч между ног соперника, чтобы оформить досрочную победу, а если проброса не получается, то победитель определяется по количеству забитых голов по истечению времени матча. Региональная общественная организация "Федерация футбольного фристайла Тюменской области" приняла участие в конкурсе проектов "Моя идея" и получила грант на реализацию проекта по спортивному наставничеству "Freestyle mentor". Клетка будет установлена на привлеченные средства, а после дня города ее перевезут на специальную площадку для дальнейших занятий с детьми. Главная миссия проекта — сформировать у подростков потребности в ведении активного образа жизни и профилактики асоциальных форм поведения.

Вход на фестиваль "Экстрим ЭКСПО" свободный.

Когда: 27 июля 2019 года

Время: 12:00 – 20:00

Где: Набережная реки Туры, Пешеходный мост

Организаторы: Extreme team, при поддержке Subway.