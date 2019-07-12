Будущие воспитанники ОСШОР Луизы Носковой изучают основы антидопинга

Тюменская областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой принимает летом новых воспитанников. Ребята уже прошли просмотровые тренировочные сборы и готовятся вступить в ряды учеников.
ОСШОР Л.Н. Носковой – это кузница спортивного резерва. Здесь уделяют внимание не только спортивной подготовке, но и общему развитию юных лыжников и биатлонистов. Не обходят стороной и обязательства, которые должны соблюдать спортсмены согласно российским и международным требованиям.
Так, в настоящее время новобранцы ОСШОР изучают требования антидопинга, заполняют декларации, которые направляются в Союз биатлонистов России и Федерацию лыжных гонок России.
"Для нас важны результаты, но мы также огромное внимание уделяем другим аспектам. Это психологическая подготовка юных атлетов, сохранение здоровья, учеба и всестороннее развитие", - отметила директор ОСШОР, президент РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.
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