Будущие воспитанники ОСШОР Луизы Носковой изучают основы антидопинга

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Тюменская областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой принимает летом новых воспитанников. Ребята уже прошли просмотровые тренировочные сборы и готовятся вступить в ряды учеников.

ОСШОР Л.Н. Носковой – это кузница спортивного резерва. Здесь уделяют внимание не только спортивной подготовке, но и общему развитию юных лыжников и биатлонистов. Не обходят стороной и обязательства, которые должны соблюдать спортсмены согласно российским и международным требованиям.

Так, в настоящее время новобранцы ОСШОР изучают требования антидопинга, заполняют декларации, которые направляются в Союз биатлонистов России и Федерацию лыжных гонок России.