Тюменские спортивные учреждения готовят площадки для XXX Всероссийского олимпийского дня

В Тюмени продолжается подготовка к проведению XXX Всероссийского олимпийского дня, приуроченного к 125-летию Международного олимпийского комитета. Большой спортивный праздник состоится 16 на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" (ул. Коммуны, 22), начало в 12:00.

В рамках мероприятия школьники Тюмени в возрасте от 10 до 13 лет примут участие в командных состязаниях "Олимпийский Форт Боярд". Проходить испытания будут команды от школ и учреждений дополнительного образования. Юным тюменцам предстоит пройти испытания-препятствия, построенные из поролоновых кубов и плит, эстафету с использованием нестандартного реквизита и сыграть в футбол нового формата, надев шары-бамперы.

Отметим, что после прохождения испытаний командами, с 14 до 15 часов, участие в работе площадки без заявок и совершенно бесплатно смогут принять все желающие.

Для горожан будут организованы площадки по лазерному биатлону, бодибилдингу, ездовому спорту, тестовая ГТО-площадка. Пройдут мастер-классы по самбо, боксу, гиревому спорту, рок-н-роллу. Все желающие смогут побывать на открытых занятиях по рукопашному бою, греко-римской борьбе, черлидингу, посмотреть показательные выступления по аэробике, спортивным танцам, мини-футболу. Кроме того, участникам предложат сыграть в гигантские шахматы и попробовать себя в сеансе одновременной игры, поучаствовать в турнире по армрестлингу, познакомиться с адаптивным спортом под названием бочча, сразиться в настольные игры. Здесь же можно получить подробную информацию о различных спортивных секциях в Тюмени.

"Наша главная цель – развитие спорта на всей территории тюменского региона. Поэтому мы попросили спортивные федерации области предоставить участникам XXX Всероссийского олимпийского дня справочные данные: куда и как можно записаться, когда начинается набор и с каких возрастов, какие виды спорта, как олимпийские, так и не включенные в настоящий момент в олимпийскую программу, представлены в регионе. Это касается не только детей, но и студентов, и взрослых, потому что в Тюменской области очень много желающих заниматься различными видами спорта, и им тоже надо рассказать, где они могут реализовать себя, в том числе, в рамках дополнительного образования, в учебных заведениях, в частных организациях. Обо всём этом можно будет узнать на этом мероприятии", - подчеркнула президент региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области" Луиза Носкова.

На XXX Всероссийском олимпийском дне также будет организована выставка спортивных достижений Тюменской области и автограф-сессия с чемпионами. Запечатлеть в памяти встречу с именитыми спортсменами можно будет в специальной зоне. Подкрепиться гости праздника смогут в фуд-зоне: на выбор мороженое, сахарная вата, попкорн, безалкогольные напитки, суперледенцы, кофе, хот-доги, лапша, бутерброды. Здесь же предложат приобрести детский спортивный инвентарь, настольные игры, сувениры декоративно-прикладного творчества, воздушные шары и фигуры из них. Партнер мероприятия ООО "Тюменьмолоко" откроет дегустационную площадку, а компания "Спринг" подготовила питьевые подарочки.

Большой спортивный праздник проводится региональной общественной организацией "Олимпийский совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Данное мероприятие направлено на привлечение населения к здоровому образу жизни, также это отличный шанс познакомить подрастающее поколение с различными видами спорта и выбрать увлечение по душе.