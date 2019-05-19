Школьникам Тюменского района вручили значки ГТО

Значки "Готов к труду и обороне" вручили самым спортивным школьникам Тюменского района. Финал фестиваля ГТО прошел на базе детско-юношеской спортивной школы № 2 в поселке Богандинский, в нем приняли участие более 200 ребят от 11 до 17 лет, рассказали в пресс-службе главы района.

В финале конкурса юные спортсмены прошли десять видов спортивных испытаний: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, стрельба из пневматической винтовки, бег на длинные и короткие дистанции и челночный бег.

Золотой результат в сдаче нормативов ГТО показали Сергей Белинский, Данил Колташов, Максим Медведев, Виктор Нейгум, Екатерина Скорикова, Владислав Баринов, Айтуар Жултаев, Денис Реймер, Александр Смирнов, Авдей Соломадин, Кирилл Кушнерев, Захар Суслаев, Софья Петухова и Егор Ралько.

Ребята представят район на областном фестивале ГТО.