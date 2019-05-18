Кубок России по спортивным танцам на колясках стартовал в Тюмени

Фото: Федерация спортивных танцев на колясках в России

Соревнования на Кубок России по спортивным танцам на колясках проходят в Тюмени 18 и 19 мая на базе легкоатлетического манежа. Участие в турнире принимают более 100 коллективов и танцоров из 18 регионов.

Как пишет "Тюменская область сегодня", посетить мероприятие все желающие могут бесплатно. Гости турнира увидят, как спортсмены идут навстречу трудностям и покоряют пьедестал почета, демонстрируя мастерство и красоту. Это особое искусство, которое достойно улыбок и восхищения.

На открытии соревнований выступят чемпионы мира и Европы - ансамбль "Формейшн Вера", лауреат всероссийских и международных конкурсов – ансамбль Victory, звезды уличного танцпола - команда "Силва".

Завершится Кубок России завтра гала-концертом "Шоу чемпионов". Лучшие танцоры выступят с показательными номерами.

Всероссийский турнир проходит при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменской областной думы, Центра спортивной подготовки Тюменской области.