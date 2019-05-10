В Тюмени пройдет финал детской лиги дзюдо

10:58 10 мая 2019
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tyumen-judo.ru

Более 350 спортсменов из разных регионов Уральского федерального округа станут участниками финала детской лиги дзюдо, который состоится в Тюмени 12 мая. Турнир будет проходить в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" и соберет дзюдоистов до 15 лет.

Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, соревнования будут проходить в возрастной категории мальчики до 13 лет и юноши до 15 лет. На татами выйдут спортсмены из Тюмени, Тобольска и муниципальных образований региона, Кургана, Сургута, Екатеринбурга.

Торжественное открытие финала детской лиги пройдет в 10:30. Затем начнутся сами соревнования. По окончанию турнира состоится лотерея с розыгрышем призов среди присутствующих. Вход свободный, поддержать спортсменов и посмотреть на поединки могут все желающие, пишет "Мой портал".

Теги: дети , дзюдо , единоборства , соревнования , турнир , УФО
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