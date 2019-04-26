Тюменским спортсменам вручили кубок за победу в Спартакиаде учащихся России

Фото: Дмитрий Жарков, пресс-служба Минспорта России

Делегация спортсменов Тюменской области получила заветный кубок победителя IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Награждение состоялось накануне, 25 апреля, в министерстве спорта Российской Федерации.

Награду сборная команда Тюменской области получила из рук министра спорта РФ Павла Колобкова. В состав делегации вошли ребята, представлявшие регион на Спартакиаде в различных видах спорта, в том числе воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой: биатлонисты Илья Анисимов, Кирилл Уросов, Павел Мещаков, Мария Верстунина, Дарья Малышкина и лыжник Александр Буренков.

"Прошедший сезон был для наших спортсменов насыщенным. Ребята отлично выступили и на Спартакиаде, и на играх "Дети Азии", и на первенстве России. Всегда приятно получать заслуженную награду. Сейчас готовимся к летним сборам, будем тренироваться, улучшать результаты", — отметил тренер тюменской сборной по биатлону Владимир Клыков.

Также в церемонии награждения принимали участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, знаменитые спортсмены и тренеры страны: Татьяна Тарасова (фигурное катание), Светлана Журова и Варвара Барышева (конькобежный спорт), Александр Легков (лыжные гонки), Александр Привалов и Ольга Зайцева (биатлон) и другие.

Фото: Дмитрий Жарков, пресс-служба Минспорта России

Напомним, биатлонная сборная Тюменской области, в которой выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, заняла первое место в финале IX зимней Спартакиады учащихся России. Гонки прошли в Саранске в феврале 2019 года.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится для развития и популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включённым в программу Олимпийских зимних игр, а также по видам спорта "спортивное ориентирование" и "хоккей с мячом". Соревнования среди лыжников в рамках IX зимней Спартакиады учащихся России в этом году проходили на базе тюменского областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 12 по 18 марта.

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