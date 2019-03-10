Автогонщик на "Жигулях" из Тюмени стал призером Кубка по зимнему дрифту

Источник Ishim Drift Club

Юрий Старателев из Тюмени выступил на межрегиональном Кубке по зимнему дрифту Winter Double Drift-2019, который проходил в начале марта в Ишиме. На автомобиле LADA 2107 он занял второе место, уступив лидеру лишь один балл.

Всего на ледовом треке авиаспортклуба ДОСААФ свое мастерство продемонстрировали 34 участника со всей России. Судьи оценивали участников по углу заноса автомобиля, скорости, общему впечатлению и соблюдению траектории трассы. В первый день соревнований прошли квалификационные заезды, во второй день состоялся парад пилотов. Однако перед стартом поднялся ураганный ветер, видимость упала, и провести соревнования оказалось невозможным. Организаторы приняли решение подвести итоги по результатам квалификации.

Первое место занял Сергей Быковский из Омска, который выступал на Toyota Cresta – он набрал 99 баллов из 100 возможных. На втором месте – тюменец Юрий Старателев. Замкнул тройку призеров Денис Хомяков из Омска на Toyota Chase, набравший 96 баллов, пишет "Тюменская область сегодня".