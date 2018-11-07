Заключенные ИК №4 сдали нормативы ГТО

Фото предоставлено УФСИН России по Тюменской области

Выездное тестирование ВФСК "ГТО" прошло в тюменской исправительной колонии №4 на минувшей неделе. В нем приняли приняли участие 36 человек. Как сообщили в МАУ "ТГМЦ", двое заключенных выполнили нормативы на "золотой" и восемь — на "бронзовый" знаки отличия.

Мужчины сдали восемь нормативов комплекса: подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, метание снаряда, поднятие туловища из положения лежа, бег на короткие дистанции 30 метров на время, бег на длинные дистанции 3000 метров на время, челночный бег и сгибание и разгибание рук из упора лежа.