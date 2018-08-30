Тюменцам предлагают выйти на зарядку с послом ГТО

9 сентября 2018 года с 9:00 до 15:00 в рамках проведения фестиваля "Тюменская осень" пройдет Областной фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд. Попробовать свои силы смогут все желающие в четырех испытаниях: наклон вперед, прыжок в длину с места, отжимание или подтягивание и поднимание туловища из положения лежа на спине.

Своеобразной тренировкой перед фестивалем станет "Зарядка с послом ГТО". 2 сентября в 11:00 на спортивной площадке сквера "Комсомольский" подробный инструктаж о выполнении нормативов проведет посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова. Наталья является заслуженным мастером спорта России, двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России по бодибилдингу.

Участие в зарядке могут принять все желающие. Главное - прийти в удобной одежде для занятий спортом. Цель проведения зарядки – привлечение населения к активному и здоровому образу жизни.

Также в сквере будет работать информационная стойка, где можно ознакомиться с нормативами комплекса ГТО для каждой возрастной группы и узнать подробнее о предстоящем семейном фестивале.