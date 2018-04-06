Тюменцев приглашают на массовую зарядку на Цветном бульваре

Согласно результатам опроса, проведенного в популярном тюменском сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72", 33% тюменцев регулярно занимаются спортом. Такое же количество проголосовавших периодически старается влиться в активный и здоровый образ жизни.

18% участников опроса признались, что не занимаются спортом вообще, а 12% отметили, что весна – самое подходящее время для того, чтобы приступить к тренировкам.

Опрос был приурочен к акции "Областная зарядка", которая состоится в эту субботу, 7 апреля, на площади у цирка на Цветном бульваре. С 13:00 до 13:30 спортивные семейные династии, именитые спортсмены, представители Академии профессионалов фитнеса и участники проекта "Здравый смысл" проведут массовую зарядку для тюменцев.

Спортивное мероприятие продолжится квестом "Sports Party", в котором можно поучаствовать всей семьей. Также организаторы акции проведут областной конкурс видеороликов "На зарядку всей семьей!". Узнать подробности и условия можно в группе "Областная зарядка".

Акция проводится во всех муниципальных образованиях региона в рамках проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область — территория здорового образа жизни!". Организаторы мероприятий — ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации".

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