На Цветном бульваре пройдет областная зарядка

В эту субботу, 7 апреля, на площади у цирка на Цветном бульваре будет дан старт региональной акции "Областная зарядка". Массовую зарядку для тюменцев с 13.00 до 13.30 проведут спортивные семейные династии, именитые спортсмены, представители Академии профессионалов фитнеса и участники проекта "Здравый смысл".

Спортивное мероприятие продолжится квестом "Sports Party", в котором можно поучаствовать всей семьей. Также организаторы акции проведут областной конкурс видеороликов "На зарядку всей семьей!". Узнать подробности и условия можно в группе "Областная зарядка" "ВКонтакте".

Акция проводится во всех муниципальных образованиях региона в рамках проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область — территория здорового образа жизни!". Организаторы мероприятий — ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации".