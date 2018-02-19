Шведский биатлонист просит коллег бойкотировать тюменский этап Кубка мира

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон призывает спортсменов бойкотировать этап Кубка мира, который в с 22 по 25 марта будет прохедить в Тюмени.

"Думаю, если у страны нет функционирующей антидопинговой организации и она не получила от ВАДА разрешения проводить тесты, то там не следует проводить крупные турниры. Надеюсь, большее число спортсменов открыто выразит готовность не ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, призывавших отнять у России соревнования, и прежде было высоко, но к ним не прислушались. Очень жаль. Они не слушают нас, атлетов", - приводит слова Самуэльссона Сhampionat.com.

Тем временем Тюмень активно готовится к большому спортивному празднику и радушному приему гостей, а в торговых точках уже можно приобрести соответствующую сувенирную продукцию.

Отметим, 15 февраля стало известно, что на заседании 134-го исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) решено оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.

По данным организаторов, в середине февраля на тюменский этап Кубка мира по биатлону было продано свыше20 тысяч билетов и абонементов из более 37 тысяч. Заявки на участие в соревнованиях подали 24 национальные федерации: сборные Австрии, Белоруссии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии, сообщили в департаменте по спорту Тюменской области.

Регистрация команд продлится до 19 февраля, срок подачи поименных списков – до 5 марта.