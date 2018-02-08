Олимпийские игры можно посмотреть на Яндексе

Прямые трансляции и записи соревнований, церемонии открытия и закрытия, новости Олимпиады, повторы ярких моментов и интервью спортсменов будут идти на главной странице Яндекса. Их можно будет посмотреть как на компьютере-ноутбуке, так и в мобильном приложении.

Трансляции начнутся уже сегодня, 8 февраля, соревнованиями по кёрлингу и прыжкам с трамплина. 9 февраля состоится официальное открытие главных зимних игр.

Все состязания можно смотреть в прямом эфире, а при желании переключаться: например, пока хоккеисты отдыхают, можно последить за биатлонной гонкой, а потом вернуться ко второму периоду. Прямой эфир будет начинаться в три или четыре утра и заканчиваться к шести вечера по московскому времени, поэтому трансляции можно будет смотреть и в записи — например вечером, после работы.

Олимпийские трансляции будут доступны только в России. Наряду с главной страницей их можно будет увидеть на странице результатов поиска и в мобильном приложении Яндекс. Там же можно будет следить за расписанием, результатами соревнований и медальным зачётом Олимпиады. А чтобы не пропустить хоккейный матч с США или ещё что-нибудь интересное, можно подписаться на нужную трансляцию — тогда Яндекс напомнит о ней заранее, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в релизе, трансляцию с Олимпийских игр Яндекс проводит впервые, однако компания намерена впредь показывать на главной странице крупные соревнования, фестивали и другие спортивные и культурные события.