Тюменец взял бронзу командного первенства мира по дзюдо

Вчера в хорватском Загребе завершилось первенство мира по дзюдо среди юниорок и юниорок до 21 года. В этот день прошли поединки среди 16 лучших национальных сборных команд в формате стенка на стенку.

Спортсмены российской сборной провели четыре командные встречи. В первых двух они одолели дзюдоистов из Австрии и Монголии, но в схватке за выход в финал уступили японским спортсменам. В поединке за бронзовую медаль наша команда выиграла у представителей Узбекистана. В составе сборной России бронзовым призером стал представитель центра "Тюмень-дзюдо" Роман Донцов (в/к до 90 кг, тренер Андрей Вуколов), сообщили в пресс-службе учреждения.