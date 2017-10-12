Тюмень примет первенство Урала по дзюдо среди юниоров

14 и 15 октября в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Ожидается участие более 250 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, Югры и ЯНАО.

От Тюменской области выступят полсотни дзюдоистов. Среди них победители и призеры международных и всероссийских соревнований: Шамиль Зилфикаров (до 66 кг), Давид Абдуллаев и Азат Балтабаев (оба в категории до 73 кг), Эльдар Аллахвердиев и Назар Меньщиков (оба в весе до 90 кг), Артем Пилипчук и Артур Камалов (свыше 100 кг), Снежана Шарапова (до 52 кг) и Ксения Хисматуллина (до 70 кг).

Программа:

14 октября

11:00 – начало соревнований

11:30 – торжественное открытие

финальные поединки – по окончании предварительных встреч

юниоры, в/к: до 44, 48, 52, 57, 63 кг

юниорки, в/к: до 55, 60, 66, 73 кг.

15 октября

11:00 – начало соревнований

финальные поединки – по окончании предварительных встреч

юниоры, в/к: до 70, 78, св. 78 кг

юниорки, в/к: до 81, 90, 100, св. 100 кг.

Вход свободный.

Фото: пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо"