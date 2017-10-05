В Тюмени пройдет крупный международный турнир по дзюдо

В Тюмени 7 и 8 октября пройдет Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На участие заявились более 500 дзюдоистов из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и России. От Тюменской области планируется участие более 80 спортсменов.

Турнир на призы РОО "Новый Поток" проходит в память о сотрудниках спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

"Соревнования проводятся в Тюмени вот уже четвертый раз подряд и организуются на самом высоком уровне. Этот турнир становится самым сильным стартом, проводимым на территории России в этой возрастной группе. Зрителей ждут захватывающие поединки, а призеров турнира — красивые медали и солидные денежные призы", — рассказали в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо".

Поприветствовать и поддержать юных дзюдоистов приедут олимпийские чемпионы Арсен Галстян, Мансур Исаев и Хасан Халмурзаев, серебряный призер Олимпиады Александр Михайлин и чемпион Европы Алим Гаданов.

Программа турнира

7 октября

10:00 — начало соревнований;

17:00 — торжественное открытие;

18:00 — финальный блок.

юноши, в/к: до 46, 50, 55, 60 кг;

девушки, в/к: до 40, 44, 48, 52 кг.

8 октября

10:00 — начало соревнований

18:00 — финальный блок

юноши, в/к: до 66, 73, 81, 90, св. 90 кг;

девушки, в/к: до 57, 63, 70, св. 70 кг.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Гнаровской, 1, "ЦОП "Тюмень-дзюдо". Вход свободный.

Фото: пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо"