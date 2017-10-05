В Тюмени пройдет крупный международный турнир по дзюдо

В Тюмени 7 и 8 октября пройдет Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На участие заявились более 500 дзюдоистов из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и России. От Тюменской области планируется участие более 80 спортсменов.
Турнир на призы РОО "Новый Поток" проходит в память о сотрудниках спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга.
"Соревнования проводятся в Тюмени вот уже четвертый раз подряд и организуются на самом высоком уровне. Этот турнир становится самым сильным стартом, проводимым на территории России в этой возрастной группе. Зрителей ждут захватывающие поединки, а призеров турнира — красивые медали и солидные денежные призы", — рассказали в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо".
Поприветствовать и поддержать юных дзюдоистов приедут олимпийские чемпионы Арсен Галстян, Мансур Исаев и Хасан Халмурзаев, серебряный призер Олимпиады Александр Михайлин и чемпион Европы Алим Гаданов.
Программа турнира
7 октября
10:00 — начало соревнований;
17:00 — торжественное открытие;
18:00 — финальный блок.
юноши, в/к: до 46, 50, 55, 60 кг;
девушки, в/к: до 40, 44, 48, 52 кг.
8 октября
10:00 — начало соревнований
18:00 — финальный блок
юноши, в/к: до 66, 73, 81, 90, св. 90 кг;
девушки, в/к: до 57, 63, 70, св. 70 кг.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Гнаровской, 1, "ЦОП "Тюмень-дзюдо". Вход свободный.
Фото: пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо"
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