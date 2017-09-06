На тюменском татами выступят ветераны спорта

В Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 9 и 10 сентября состоится чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. Соревнования впервые проходят в Тюменской области.

За медали будут бороться мужчины от 30 до 64 лет в семи возрастных категориях, каждая из которых будет представлена семью весовыми категориями от 60 кг до +100 кг.

Ожидается участие более 150 спортсменов из всех субъектов Уральского федерального округа, о также Омской, Новосибирской, Кемеровской, Самарской, Московской областей, Краснодарского края, Башкирии и Татарстана.

От Тюменской области выступят более 10 ветеранов, среди них несколько тренеров по дзюдо: Александр Стенников, Анатолий Буклаускас, Александр и Давид Сесиашвили, Евгений Ладейщиков и Азат Фаттахов.

У юных дзюдоистов будет возможность увидеть на татами не только своих наставников, но и других российских спортсменов, которые добивались высоких результатов в своей профессиональной карьере.

Начало соревнований 9 сентября, в 10:00, торжественное открытие - в 17:00.