Пенсионеры Викуловского района сдали нормы ГТО

Участники группы "Здоровье" Викуловского района, в которую входят 32 пенсионера, успешно сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Большинство из них получили золотые и серебряные значки, пишет агeнтство "Тюмeнская линия".

Как рассказала руководитель группы Екатерина Иванова, пенсионеры-активисты одними из первых присоединились к фестивалю ГТО, сдавали нормативы по плаванию, отжиманию, наклонам туловища. Самому молодому участнику 58 лет, самому опытному – 71.

"Готовились с января 2017 года, старались каждый раз улучшить результат, подбадривали участников. В мае займемся скандинавской ходьбой по пересеченной местности, для золотого значка нужно пройти три километра за полчаса. В ноябре устроим лыжный забег. Вообще, наши пенсионеры молодцы, молодежи стоит на них равняться. Они и спортом занимаются, и домашним хозяйством – все успевают", - рассказала Екатерина Иванова.

Группа "Здоровье" появилась в районе около восьми лет назад как группа реабилитации для людей с ослабленным здоровьем. Сейчас в нее входят 78 пенсионеров, они занимаются спортом, проводят профилактические акции, помогают волонтерам.