Тюменские дзюдоисты завоевали награды чемпионата Европы

Личный и командный чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин проходил в Варшаве (Польша) с 20 по 23 апреля. На татами Торвар Арены вышли 369 спортсменов из 41 страны Старого Света.

В составе сборной России выступили четыре тюменских спортсмена. По итогам личных состязаний серебряным призером соревнований стал заслуженный мастер спорта Муса Могушков. В его категории до 73 кг боролись 43 спортсмена. Для тюменца это первая награда с европейского чемпионата, сообщили в пресс-службе "Тюмень-дзюдо".

Не менее успешным стал турнир для мастера спорта международного класса – Казбека Занкишиева. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг, представленной 35 дзюдоистами.

В командном чемпионате Дарья Давыдова и Наталья Кузютина в составе женской сборной команды остановились в шаге от пьедестала, уступив за выход в финал представительницам Франции, а в борьбе за третье место – спортсменкам из Хорватии. В итоге россиянки на пятой позиции. Мужская сборная России завоевала серебряную награду.