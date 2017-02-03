Юные танцоры "Прибоя" завоевали награды Кубка Губернатора в Тюмени

Воспитанники СДЮСШОР "Прибой" показали высокие результаты на турнире мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard& Latin 2017, который прошел в рамках Кубка Губернатора Тюменской области с 27 по 29 января.

Иван Плешачков и Кира Дорофеева получили два кубка Губернатора за первые места в категориях Дети-1 2008-2009 (W, S, Cha) и Дети-1 (W, Q, S, Cha). Александр Наливайко и Алена Дерябина в категории Дети-1 2008-2009 (W, S, Cha) заняли 4 место. Тихон Саенко и София Морозова в категории Дети 2010-2011 (W, S, Cha) – 2 место.

​В массовом спорте в категории Дети-2011(полька, вару-вару) золотые медали у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач, Дмитрия Чернова и Екатерины Бембак, Петра Батова и Софии Лукьяновой, Семена Кравчука и Василисы Стрелиной. Серебряные медали у Оксаны Фищенко и Полины Васюк, Нелли Насибуллиной и Ульяны Кукарской, Софии Кривощековой и Арины Продан.

​В категории Дети-2011 (W, Cha) "золота" удостоены пары Петр Батов и София Лукьянова, Павел Чавыкин и Екатерина Волосач.

​В категории Дети-2010 (полька, вару-вару) первые места заняли Сафия Халитова и Анна Барышникова, Ксения Степина и Мария Сахарова. ​В категории Дети 2008-2009 (W, Cha) золотые медали у Снежаны Разлуцкой и Юлии Елисеевой. В категории Соло СММ (W, S, Cha) серебряную медаль завоевала Юлия Елисеева.

Напомним, 28 и 29 января Кубок губернатора Тюменской области принял участников мирового турнира WDSF Open и первенства УФО. Всего в соревнованиях приняли участие чуть меньше тысячи пар из 15 регионов России, а также из Эстонии, Словакии, Голландии и Венгрии.

Тюменские танцоры не расслабляются, а продолжают напряженные тренировки, ведь они готовятся к новым соревнованиям: 12 февраля в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) состоится турнир по танцевальному спорту на кубок танцевально-спортивного клуба "Прибой". Заявки на участие подали уже более 200 пар из городов Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО и Кургана.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.