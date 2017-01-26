Тюменцы лидируют в общем зачете первенства УФО по биатлону

16:15 26 января 2017
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gazeta-sviblovo.ru
| Фото: gazeta-sviblovo.ru

Первенство Уральского федерального округа, межрегиональные соревнования по биатлону на призы С. Чепикова стартовали в Екатеринбурге 24 января. Уже в первые дни соревнований представители Тюменской области показали хорошие результаты, оказавшись на первом месте в общем зачете.

В спринте среди юношей в старшей возрастной группе призовые места были заняты тюменцами. Первое место занял Вячеслав Шелепов с идеальной стрельбой. С разрывом в 13,3 секунды и одним промахом на втором месте расположился Илья Новопашин. Тройку призеров закрыл Вадим Истамгулов с тремя промахами.

Среди девушек в этой же группе тройку призеров открыла Арина Яборова из Свердловской области, не закрывшая две мишени. Владислава Гаврилова из Ханты-Хансиийска заняла второе место. Третий результат у Александры Плюсниной из Екатеринбурга.

Как сообщили в областном департаменте по спорту, соревнования являются отбором на восьмую зимнюю спартакиаду учащихся России.

Теги: УФО , первенство , биатлон , Екатеринбург
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