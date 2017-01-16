Вместо Тюмени финал Кубка по лыжным гонкам примет Канада

Из Тюмени финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесли в канадский город Квебек. Там он пройдет с 17 по 19 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерация лыжного спорта (FIS).

FIS провела несколько совещаний с четырьмя международными федерациями, которые выразили заинтересованность в проведении соревнований. Ранее сообщалось, что претендентами на организацию финала Кубка мира являются шведский Эстерсунд и норвежский Тронхейм, пишет ТАСС.

Напомним, 9 декабря глава комиссии WADA Ричард Макларен выступил со второй частью доклада о допинговой ситуации в России, что повлекло перенос нескольких международных соревнований. Так, восьмой этап Кубка мира по биатлону, к которому готовилась Тюмень, пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 6 по 12 марта.

Напомним, финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в "Жемчужине Сибири" с 16 по 19 марта.