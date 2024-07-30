Магнитные бури на Земле ожидаются со вторника по четверг

12:02 30 июля 2024
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Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня, до сильного уроdня G3, и в среду, до среднего уровня G2 и даже продлевают их вероятность на четверг - так же до среднего уровня G2. ...  В 7:09 мск на Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщает в своем Tg-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Теги: прогноз
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