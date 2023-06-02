Сбалансированное питание и правильные перекусы помогут школьникам и студентам справиться со стрессом во время экзаменов

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

При подготовке к экзаменам ребенок находится в состоянии стресса. Поэтому важно не только выучить материал, но и насытить свой организм необходимыми витаминами и микроэлементами, обеспечить режим питания и сна. Помогут в этом, в том числе, натуральные молочные продукты.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, в период подготовки к экзаменам рекомендуется уделить особое внимание завтраку. Он должен быть питательным и сбалансированным. Следует включить в него сложные углеводы, такие как каши и цельнозерновой хлеб, а также добавить к завтраку продукты богатые белком: творог, сыр, молоко, йогурт.

Известно, что некоторые пищевые продукты способны оказывать положительное влияние на работу мозга. Диетологи советуют школьникам в период ЕГЭ и студентам во время сессии заменить сладости и фастфуд на какао и орехи, добавить в рацион молочную и кисломолочную продукцию. Обязательно соблюдать питьевой режим: лучше пить чистую воду, а не увлекаться кофе и газировкой. Из-за напитков с высоким содержанием сахара уровень энергии падает сразу же после того, как вы их выпили.

На перекус подойдут полезные кисломолочные напитки: йогурт, кефир или наринэ. Они сочетают питательные и лечебно-диетические свойства, а также освежающий приятный вкус. А вот плитку шоколада стоит оставить на попозже — ее можно съесть за пять минут до экзамена, чтобы взбодриться.

Отличным перекусом станет ряженка с гранолой "Золотые луга" - новинка от тюменского производителя. Продукт сочетает в себе пользу кисломолочного напитка и энергию злаков.

Настоящим помощником для молодого организма является сыр. Это молочный продукт с большим содержанием белка, молочного жира, минеральных веществ, витаминов A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, кальция и фосфора. Белки сыра усваиваются организмом лучше, чем молочные. Важно выбирать сыр надлежащего качества, чтобы он не содержал консервантов, стабилизаторов и растительных жиров. Именно такой сыр производится под торговой маркой "Золотые луга". Для его изготовления используется молоко только высшего сорта, которое перерабатывается по классической технологии с соблюдением стандартов качества. Сыр можно использовать для легких сэндвичей, сочетать с фруктами и орехами.

На полдник или ужин полезно съесть творог со сметаной. Творог стимулирует здоровую активность головного мозга, поддерживает ясное мышление. А содержащаяся в нем аминокислота триптофан способствует хорошему настроению и нормализует сон.

Линейка кисломолочных напитков под брендом "Живи здорОво!" буквально создана для полезных перекусов. Продукты обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием. Напитки выпускаются в удобной упаковке пюр-пак мини объемом 0,45 кг. Клинические исследования, проведенные в начале 2023 года, подтвердили оздоровительный эффект продукции "Живи здорОво!" при регулярном употреблении.

Во время стресса повышается уровень кортизола, что провоцирует плохой сон. Чрезмерный аппетит могут испытывать люди, которые спят меньше 7-8 часов в сутки. В свою очередь недостаток сна приводит к изменению пищевого поведения. Появляется желание употреблять в пищу еду "повышенной вкусности", которая оказывается часто и "повышенной вредности" из-за избытка жиров и сахара.

"Правильное питание, режим сна, прогулки на свежем воздухе – эти рекомендации помогут избежать перенапряжения, помогут сосредоточиться и качественно подготовиться к сдаче экзаменов. Продукция компании "Золотые луга" благодаря натуральному составу, приятному вкусу и разнообразию станет отличным помощником в эти непростые дни, когда голова занята учебой. А также обеспечит хорошее самочувствие в важный день", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.