ТДСК уделяет особое внимание пожарной безопасности в построенных домах

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Огонь — опасная стихия, и каждому гражданину следует помнить о правилах пожарной безопасности, чтобы не создавать угрозу для себя и окружающих.

Тюменская домостроительная компания тоже заботится о предупреждении пожаров в жилых домах, которые возводит. В проектах предусмотрены следующие меры пожарной безопасности:

* На всех объектах жилого строительства, возведенных Тюменской домостроительной компанией, установлена система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с выводом сигнала на прибор "ОКО", который автоматически передает сигнал на пульт ближайшей пожарной части. Под охраной находятся как места общего пользования, так и квартиры. Поэтому в целях пожарной безопасности мы настоятельно не рекомендуем убирать установленные застройщиком в квартирах пожарные датчики.

* В домах предусмотрены незадымляемые лестничные клетки. Системы противодымной вентиляции обеспечивают удаление дыма на пути эвакуации и подпор воздуха в шлюзы и лифты в целях предотвращения распространения дыма на другие этажи и лестницу.

* На каждом этаже предусмотрена система противопожарного водопровода, оборудованная всем необходимым для тушения возможного пожара.

* Грузовой лифт имеет режим для перевозки пожарных подразделений, что позволит максимально быстро добраться до источника пожара.

Благодаря этим мерам были локализованы десятки пожаров, следовательно, предотвращены трагические последствия.