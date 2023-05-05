ТДСК уделяет особое внимание пожарной безопасности в построенных домах

Огонь — опасная стихия, и каждому гражданину следует помнить о правилах пожарной безопасности, чтобы не создавать угрозу для себя и окружающих.
Тюменская домостроительная компания тоже заботится о предупреждении пожаров в жилых домах, которые возводит. В проектах предусмотрены следующие меры пожарной безопасности:
* На всех объектах жилого строительства, возведенных Тюменской домостроительной компанией, установлена система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с выводом сигнала на прибор "ОКО", который автоматически передает сигнал на пульт ближайшей пожарной части. Под охраной находятся как места общего пользования, так и квартиры. Поэтому в целях пожарной безопасности мы настоятельно не рекомендуем убирать установленные застройщиком в квартирах пожарные датчики.
* В домах предусмотрены незадымляемые лестничные клетки. Системы противодымной вентиляции обеспечивают удаление дыма на пути эвакуации и подпор воздуха в шлюзы и лифты в целях предотвращения распространения дыма на другие этажи и лестницу.
* На каждом этаже предусмотрена система противопожарного водопровода, оборудованная всем необходимым для тушения возможного пожара.
* Грузовой лифт имеет режим для перевозки пожарных подразделений, что позволит максимально быстро добраться до источника пожара.
Благодаря этим мерам были локализованы десятки пожаров, следовательно, предотвращены трагические последствия.
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