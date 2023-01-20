День любителей сыра: как выбрать качественный продукт?

Фото: пресс-службы АО "Золотые луга"

Всемирный день любителей сыра отмечается 20 января. Сыр – древнейший кисломолочный продукт, который кроме пользы и насыщения способен приносить гастрономическое удовольствие.

Процесс изготовления сыра трудоёмкий и сложный, требует строгого соблюдения технологии производства. Учитываются качество и происхождение молока, используемых ферментов, необходимы определенные условия для созревания.

Натуральные сыры по старинным рецептам компания "Золотые луга" производит на протяжении уже более 10 лет. Новолоктинский сыродельный завод в Ишимском районе (филиал АО "Золотые луга") выпускает четыре вида сыра – "Голландский", "Пошехонский", "Гауда" и "Эдам". Они изготавливаются исключительно из молока высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов.

Производственный цикл проходит в несколько этапов. Сначала ведётся тщательный отбор сырья. Молоко проверятся на сыропригодность в течение трёх суток. Переработка сырья проводится по классической (советской) технологии в соответствии с требованиями стандарта.

Полученным сырьем наполняют ванны для варки, этот процесс продолжается до формирования сырного зерна. Далее сырное зерно прессуется в пласт, который нарезается и укладывается в формы. Формы помещают под пресс и опускают в солильные бассейны.

На следующем этапе формы сушатся и перемещаются в специальные помещения. При изготовлении сыра используется традиционная методика: созревание продукта в течение месяца в особых температурных условиях, влажности и света. Все это время за ним наблюдают и ухаживают специалисты предприятия.

После созревания сыр взвешивают, наносят специальное покрытие и отправляют на склад готовой продукции, а уже оттуда сыр перемещается в филиалы продаж.

Каждый вид сыра торговой марки "Золотые луга" имеет свои вкусовые особенности. Выраженный, кисловатый и слегка пряный вкус "пошехонского" сыра отлично сочетается в различных сэндвичах. "Эдам" отличается сладковатым вкусом с ореховыми нотками и пикантной остротой. Его часто можно увидеть на сырной тарелке в сопровождении орехов, винограда.

Сыр "Гауда" более легкий, с нежным и кремовым вкусом. Бутерброды с ним получаются особенно сливочными. Голландский сыр – один из наиболее популярных и универсальных, имеет классический сладковато-солоноватый привкус.

"Наши сыры готовятся по проверенным временем технологиям, с любовью, заботой и трепетным отношением к качеству. Поэтому их очень любят потребители: на продовольственных ярмарках, выставках и дегустациях сыры пользуются неизменной популярностью. Эксперты также высоко ценят натуральный продукт. В 2022 году, например, все четыре вида сыра ТМ "Золотые луга" завоевали золотые медали в рамках Международной молочной недели в Угличе, которая проходила на базе Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Кстати, убедиться в качестве и натуральности сыра можно благодаря специальной маркировке, нанесённой на упаковку. Для этого нужно отсканировать код в мобильном приложении "Честный знак".

А вот несколько интересных фактов о сыре в честь праздника любимого продукта:

- Многие считают, что мыши обожают сыр. На самом деле грызуны не любят продукты с сильным запахом, к которым относится сыр, а с удовольствием лакомятся зерном и фруктами.

- В Швейцарии производится 2400 сортов сыра, но все это многообразие можно свести к 8 основным видам: сычужные, твердые, мягкие, рассольные, кисломолочные, сывороточные, копченые и с использованием плесени.

- В разных уголках Земли установлены памятники сыру. В том числе, на территории России. Например, в Москве персонажи басни Крылова — лисица и ворона — держат гигантский сырок "Дружба".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.